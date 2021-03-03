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لينك تسجيل طلب لقاح كورونا من وزارة الصحة والسكان.. دليلك الكامل لمعرفة خطوات التقديم والشروط

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:04 م
لقاح فيروس كورونا - صورة أرشيفية
لقاح فيروس كورونا - صورة أرشيفية
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يسعى العديد من المواطنين للتجسيل على موقع وزارة الصحة والسكان، للحصول على لقاح فيروس كورونا، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لينك التسجيل لطلب لقاح كورونا من وزارة الصحة والسكان، والخطوات المتبعة للتقديم.

الصحة تعلن عدد المتقدمين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الموقع الإلكتروني المتخصص في تسجيل الحصول على لقاح كورونا، تلقى طلبات من 45 ألفًا و429 مواطنًا من الفئات المستحقة لتلقي لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل.

وذلك خلال أول 12 ساعة منذ إطلاق الموقع بعد الساعة الثانية عشرة صباح الأحد الماضي.

كما يأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة. 

تسجيل طلب لقاح كورونا

ويستمر البحث عن "تسجيل طلب لقاح كورونا" لليوم الثالث على التوالي، عبر مؤشر بحث "جوجل".

حيث يريد الناس الوصول لرابط وزارة الصحة والسكان للتسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا، وهذا ما نقدمه لكم فيما يلي، بالإضافة إلى شروط المستحقين وخطوات التسجيل.

لينك التسجيل لطلب لقاح كورونا

أتاحت وزارة الصحة والسكان موقع إلكتروني لتسحيل البيانات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا المستجد، والتسجيل لتلقي اللقاح، كما يمكنكم الدخول على اللينك من هنا.

ثم أدخل المواطن البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومي وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني  الخاص بك.

وبعد ذلك ستتلقى رسالة نصية برمز على هاتفك المحمول، وذلك للتحقق من صحة البياانات، ويتم التأكد إذا كان هناك حساب "واتس آب" خاص بالرقم للتواصل بسهولة.

ثم حدد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.


أما العاملين في القطاع الطبي يراعى تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلي أو مسعف أو إداري وغيرها.

كما يتم تحديد بيانات مكان العمل مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية او خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التي يعمل بها.

كذلك تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم، والعلاج الذي يتلقاه المريض وحالته الصحية.

كما عليك إدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر وكذلك إدراج صور لتقارير طبية.

ويوافق المستخدم بعد ذلك على ثلاثة إقرارات هم: الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح، والموافقة على البيانات التي قام بإدخالها، والموافقة على تلقي جرعتي اللقاح.

وبمجرد أن يتم إعطاء الموافقة على الإقرارت الثلاثة يتم إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر لكل فرد ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك.

خطوات لحماية طفلك من فيروس كورونا


لينك تسجيل طلب لقاح كورونا من وزارة الصحة والسكان.. دليلك الكامل لمعرفة خطوات التقديم والشروط

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