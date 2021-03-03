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"المركز السعودي للحلال".. علامة سعودية موثوقة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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يسعى "المركز السعودي للحلال" -إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء, إلى أن تكون المملكة مرجعًا رئيسًا وموثوقًا للأغذية والمنتجات الحلال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن تحقق الريادة في هذا المجال.

 

ويعمل المركز على منح شهادات الحلال للمنشآت والجهات، والتدريب ومنح الاعتراف لجهات إصدار شهادات الحلال، والتعاون في إجراء البحوث والدراسات في هذا المجال، وتقديم الخدمات المخبرية، إضافة إلى منح علامات الحلال لعدد من المنتجات أبرزها: المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والمسالخ المحلية.

 

ويخدم المركز جميع الشركات الراغبة بالحصول على شهادة وعلامة الحلال والتسويق لمنتجاتها بعلامة سعودية موثوقة وجاذبة لجميع المسلمين، ومن ذلك الشركات السعودية المصدرة للخارج، والشركات الأجنبية التي تستورد منها المملكة، والشركات العالمية التي ترغب بالتسويق لمنتجاتها بعلامة الحلال السعودية.

 

وحصل على شهادة المركز السعودي للحلال 60 منشأة محلية، كما حصلت 50 جهة على شهادة إصدار شهادات وعلامات الحلال في 30 دولة حول العالم، وتسهم هذه الشهادة في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال علامة الحلال التي تعدّ متطلبًا في عدد من الدول الإسلامية، إضافة إلى إسهامها في التسويق للمنتجات خارجيًّا وتمكين الشركات المحلية من التوسع في الأسواق المحلية.

 

ويسعى المركز لأن تكون المملكة العربية السعودية الرائدة في مجال المنتجات الحلال لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

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