"الخيانة من أقرب الناس".. رسالة غامضة من دينا الشربيني

شاركت الفنانة دينا الشربيني، رسالة غامضة لها عقب انفصالها عن الهضبة عمرو دياب وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت "الشربيني" قائله: " لما الخيانة تيجي من اقرب الناس".



وتشارك دينا الشربيني في بطولة مسلسل "قصر النيل" مع كل من ريهام عبد الغفور وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ومحمد محمود عبد العزيز.