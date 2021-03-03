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شعبة الأدوية تكشف تفاصيل قرارها بإدراج 14 عقارًا ضمن جداول المخدرات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل قرارها بإدراج 14 عقارًا ضمن جداول المخدرات والخاصة بأدوية الشرب للبرد والسعال بداية من مارس الجاري.

وقال "عوف" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء، إن القرار ليس منعًا، ولكن هو قرار تنظيمي بعد أن ثبت أن كثرة تناول هذه الأدوية بجرعات أكثر من المعتادة يجعل الجسم في حالة تخدير تشبه إلى حد كبير إدمان المخدرات.

وأضاف أن هناك نوع من أنواع الإساءة والاستخدام السيئ لهذه الأدوية كان يستلزم تدخل من جانب الدولة من أجل مواجهة هذه الظاهرة وعدم توفير هذه الأدوية إلا بروشتة الطبيب، لافتًا إلى أنه سيتم توفير هذه الأدوية في الصيدليات وفقًا لاحتياجات المنطقة الجغرافية بها، ولكن أدوية الرشح العادية سواء الأقراص أو الكبسول متاحة.

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