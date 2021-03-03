فريق عمل تكامل الأسواق المالية الخليجية يناقش إطار الترخيص البيني

ناقش فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعه العاشر اليوم مسودة الإطار التنظيمي العام للترخيص البيني للمنتجات والأدوات الاستثمارية بشكل عام التي يشملها الترخيص البيني بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون.





كما ناقش الاجتماع - الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي - مسودة الإطار التنظيمي للترخيص البيني للصناديق الخاصة والعامة للاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بعد وضع التعديلات القانونية عليه، والصيغة النهائية لنموذج متطلبات فتح الحساب و إجراءات اعرف عميلك "KYC"، والبرنامج الزمني المقترح من قبل دول مجلس التعاون لتنفيذ المبادرات لتعميق التنسيق بين هيئات أسواق المال بدول المجلس و آلية تنفيذ تلك المبادرات.