الموت يفجع الناقد طارق الشناوي

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي، عن وفاة ابنة عمه وذلك من خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "الشناوي" قائلا: "انتقلت لرحاب الله تعالى قبل ساعات ابنة عمي السيدة الرائعة عائشة مأمون الشناوي".



ومن المقرر دفنها في عزاء البساتين، وكشف "الشناوي" في تصريحات صحفية أنه لن يتم إجراء عزاؤ بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد، وقال أيضا أن ابنة عمه كان تعاني من مرض في القلب والذي أدى إلى وفاتها.