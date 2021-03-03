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تفاصيل جلسة ديانج وموسيماني الخاصة قبل مباراة فيتا كلوب
الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:29 م
محمد الصو
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طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من بيتسو
موسيماني المدير الفني للفريق، الحصول على فرصته والعودة إلى التشكيل الأساسي.
وعقد المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، جلسة خاصة مع المدير
الفني، خلال الساعات الماضية لبحث أسباب ابتعاده عن المباريات بالفترة الأخيرة.
وكان موسيماني، اعتمد خلال مبارياته الأخيرة مع الفريق على
الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية، مع وضع ديانج على دكة البدلاء.
وأوضح ديانج خلال جلسته مع مدربه، أنه يرغب في العودة مرة
أخرى للتشكيل الأساسي، خاصةً أنه كان من العناصر الأساسية قبل استبعاده.
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