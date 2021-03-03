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الجامعة العربية تكشف موقف قطر من التجديد لـ أبو الغيط (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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نفى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ما تردد حول اعتراض قطر على التجديد للوزير أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية.

وأكد زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن قطر أبلغت الجامعة بشكل رسمي أنها تؤيد ترشيح أبو الغيط، مشيرا إلى أن الأنباء التي تحدثت سابقا عن اعتراضها لا تعدو كونها اجتهادات و«ترهلات».

وأضاف أن الرئيس السيسي أرسل رسالة ترشيح أبو الغيط أيدتها كل الدول العربية، متوجها بالشكر للدولة المصرية والرئيس السيسي ولكل الدول التي أيدت التجديد لأحمد أبو الغيط.

وأشار إلى أن الأجواء داخل الجامعة العربية اليوم الأربعاء كانت إيجابية والانطباع كان جيدا، مضيفا أن هناك رغبة لعدم ترك الجامعة تتهاوى.

واعترف بأن الجامعة العربية تواجه مشاكل، لافتا إلى أن المشاكل الكبيرة تتمحور حول الإرادات للدول العربية.

ولفت إلى أن النظام السوري الذي غاب ويغيب عن اجتماع جامعة الدولة العربية لا بد أن يدرك المرحلة الجديدة ويستوعب المعارضة، مؤكدا أن العرب ينظرون إلى سوريا باهتمام لعودتها مرة أخرى للجامعة العربية.

وشدد على أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري المغلق اليوم يساندو الطرح المصري السوداني بشأن سد النهضة، لافتا إلى أن الوزراء العرب يدركون أن القاهرة والسودان بذلوا كل ما يمكن.

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