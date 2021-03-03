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نجم باريس سان جيرمان مهدد بالغياب عن موقعة برشلونة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء، إصابة مهاجمه الدولي الإيطالي مويز كين بفيروس كورونا، ما يهدد مشاركته في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني الأسبوع المقبل.

وقال سان جيرمان قبيل ساعات من مباراة الفريق مع مضيفه بوردو ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي إن كين "بقي في باريس (...) لذلك سيلتزم الحجر ويخضع للبروتوكول الصحي المناسب".


وتضع إصابة اللحظة الأخيرة لكين، الفريق الفرنسي في موقف حساس بمواجهة بوردو، إذ سيضطر المدرب الأرجنتيني لفريق العاصمة ماوريسيو بوتشيتينو إلى خوض المباراة بغياب الثلاثي التهديفي: البرازيلي نيمار (يتعافى من إصابة)، كيليان مبابي (موقوف)، والأرجنتيني أنخل دي ماريا (يتعافى من إصابة أيضاً).

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