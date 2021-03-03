خبيرة تغذية توضح كيفية إنقاص الوزن بدون مجهود في زمن الكورونا (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشارى التغذية العلاجية، إنه بشكل عام يمكن أن يحدث إنقاص في الوزن عند استهلاك سعرات حراريّة، أقل مما يحرقه الجسم في اليوم بشكلٍ مستمر، خاصة والعالم يمر بجائحة كورونا، حيث يظل الشخص في منزله فترات طويلة، مشيرة إلى أن زيادة الوزن تحدُث عند استهلاك سعراتٍ حراريةٍ أكثر مما يحرقه الجسم.



وأوضحت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اتباع النظام الغذائي الصحي يساهم بنسبة 70% في خسارة الوزن، بينما تساهم الرياضة بنسبة 30% في خسارة الوزن، وهذا يعني أن اتباع الانظمة الغذائية أو الرجيم يعد ضروريًّ للتقليل من الوزن وإن لم يكن هناك نشاط بدني، نظيرا لعدم الذهاب إلى صالات الجيم لوجود كوفيد 19 المستجد.



وتابعت: "الأشخاص الذين يجمعون بين اتباع الحمية وممارسة التمارين الرياضية يحققون خسارة في الوزن بشكل أسرع، ويمكن حرق سعرات حرارية أكثر من خلال زيادة هذه التمارين من خلال كورس التخسيس الذي أقدمه له وفقًا للحالة الصحية الخاصة به.

