أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط.. تعرف على مشروع "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية

تواصل الدولة المصرية جهودها من أجل إنجاز العاصمة الإدارية الجديدة، بكل ما تضمه من مشروعات عملاقة وفريدة، تجعلها من بين أجمل مدن الجيل الرابع بين مثيلاتها فى الشرق الأوسط والعالم.



ومن بين أبرز المشروعات التى تضمها العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، الذى يتم تنفيذه لأول مرة فى مصر، ويعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كيلومترات، وبمساحة نحو 1000 فدان.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة:



- مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، هو مشروع يتم تنفيذه للمرة الأولى فى مصر.



- يعد مشروع "كابيتال بارك" أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم.



- يبلغ طول الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية 10 كيلومترات.



- تبلغ مساحة المشروع نحو 1000فدان.



- يوفر المشروع مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.



- بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بأحد القطاعات الـ3 الجارى العمل بها 33%.



- تنقسم الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات.



- القطاع الأول "CP 01"، يقع على مساحة 375 فدانا.



- ويحاكى القطاع الأول البيئة، ويضم أكثر من 250 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى: الحديقة الإسلامية، والحديقة المغطاة، والنادى الاجتماعى، والمنتجع الصحى المتكامل، والبحيرات، والمطعم".



- القطاع الثانى "CP 02"، يقع على مساحة 306 أفدنة.



- ويعد القطاع الثانى مركزا رئيسا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم أكثر من 240 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى: "حديقة الأعمال الفنية، والحديقة التراثية، ومنطقة الألعاب الترفيهية، وساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح، بإجمالى مساحة أكثر من 60 فدانا.



- أما القطاع الثالث "CP 03"، فيقام على مساحة 309 أفدنة.



- ويجسيد القطاع الثالث طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم حوالى 250 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى: حديقة تعليمية للأطفال، ومكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة، والساحة المركزية ومنطقة المطاعم، والنادى الرياضى الترفيهى، بإجمالى مساحة أكثر من 50 فدانا.