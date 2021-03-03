Advertisements

المصري للشئون الإفريقية: مصر تتحرك دوليا للوصول لاتفاق "ملزم" حول سد النهضة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن مصر تتحرك على الساحة الدولية ومستوى المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق الدول الثلاث.

وأضاف "حليمة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" اليوم الأربعاء أن مصر تسعى إلى الوصول إلى اتفاق يحافظ على مصالح الأطراف الثلاثة بما يضمن حق إثيوبيا في التنمية وحقوق مصر المائية.

وأشار إلى أن مصر ملتزمة باتفاقية البنود التي قامت إثيوبيا بالتوقيع عليها عام 2015، والتي تنص على إمكانية اللجوء إلى الوساطة كأحد آليات فض النزاع وهو ما حدث في وساطة واشنطن عام 2020 والتي وصل من خلالها إلى مشروع اتفاق وافق عليه الأطراف الثلاثة ولم توقع عليه إثيوبيا ووقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.

أخبار تهمك

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

الجامعة العربية تكشف موقف قطر من التجديد لـ أبو الغيط (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 13 ساعة

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 11 دقيقة

من أجل الريمونتادا - كومان يُعلن عن تشكيل برشلونة الناري ضد إشبيلية

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ 9 دقائق

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

السيسي يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني التعاون في شرق المتوسط

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

06:57 م

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

07:25 م

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

05:56 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات