المصري للشئون الإفريقية: مصر تتحرك دوليا للوصول لاتفاق "ملزم" حول سد النهضة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن مصر تتحرك على الساحة الدولية ومستوى المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق الدول الثلاث.



وأضاف "حليمة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" اليوم الأربعاء أن مصر تسعى إلى الوصول إلى اتفاق يحافظ على مصالح الأطراف الثلاثة بما يضمن حق إثيوبيا في التنمية وحقوق مصر المائية.



وأشار إلى أن مصر ملتزمة باتفاقية البنود التي قامت إثيوبيا بالتوقيع عليها عام 2015، والتي تنص على إمكانية اللجوء إلى الوساطة كأحد آليات فض النزاع وهو ما حدث في وساطة واشنطن عام 2020 والتي وصل من خلالها إلى مشروع اتفاق وافق عليه الأطراف الثلاثة ولم توقع عليه إثيوبيا ووقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.

