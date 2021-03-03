داعية يكشف عن الأسباب المادية والإيمانية لزيادة الرزق (فيديو)

قال الدكتور سيد نجم، الداعية الإسلامي، إن الله هو الرزاق، ولكن الإنسان مطالب بالأخذ بالأسباب والبحث عن الرزق، مضيفًا أن الرزق ليس أمولًا مثلما يعتقد البعض، ولكن الرزق في الكثير من الأشياء مثل نعم الله في الصحة.



وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء،: "عينك رزق من ربنا عز وجل، وأزنك رزق من ربنا، وراحة البال رزق من ربنا، وأولادك رزق من ربنا كل دي رزق".



وأشار إلى أن هناك أسباب مادية للرزق مثل السعي والبحث عن الرزق، وهناك أسباب إيمانية تتمثل في الاستغفار، لافتَا إلى أن النبي كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وهذا هو النبي عز وجل.

