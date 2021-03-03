استشاري جراحة يوضح مفهوم بالون المعدة لإنقاص الوزن (فيديو)

قال الدكتور هادي الأسمر، استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة والمناظير، إن بالون المعدة هو أحد وسائل فقدان الوزن الزائد، ويتم بدون جراحة رغم إطلاق لفظ عملية عليها، فهي تتم بمنظار الفم، أو قد يوجد بعض أنواع البالون التي لا تحتاج إلى استخدام المنظار أصلا، ويتم إزالة البالون في حالة الوصول إلى الوزن المثالي، لذلك فهي حل مميز لفقدان الوزن الزائد.



وتابع "الأسمر"، خلال لقائه مع الإعلامية حنان حماد، ببرنامج "بصمة"، المذاع على قناة "المحور"، أن هذه العملية تُناسب الكثير من مرضى السمنة، ولكن يوجد بعض الأمور التي يجب توافرها في المريض حتى يمكنه إجرائها، وهذه الأمور هي أن يكون معدل سمنة الشخص متوسطة، أو أن يكون معدل كتلة الجسم أكثر من 30، ويمكنك التعرف على كتلة الجسم الخاصة بك من خلال قسمة الوزن على مربع الطول.



وأوضح استشاري الجراحة العامة والمناظير، أن عملية بالون المعدة تعد نوعًا جديدًا من إجراءات إنقاص الوزن لمن يعانون من الوزن الزائد أو السمنة ولم ينجح معهم اتباع النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية في إنقاص الوزن ويتم في هذا الإجراء وضع بالون من السيليكون المملوء بالماء المالح في المعدة، مما يساعد على إنقاص الوزن عن طريق الحد من كمية الطعام التي يتناولها الشخص.

