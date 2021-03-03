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نشرة أخبار قنا اليوم الأربعاء 3-3-2021 .. احتفالات في المحافظة بعيدها القومي وافتتاح توسعات جديدة بمحطات مياه الشرب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الأربعاء، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-

قنا تحتفل بعيدها القومي بقرية البارود 

وضع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، يرافقه اللواء محمد ابوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البارود التي كانت ضد الاحتلال الفرنسي بقرية البارود بمركز قفط.


جاء ذلك بحضور العديد من القيادات العسكرية والأمنية وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى حضور كافة القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وجمع غفير من أهالي مدينة قفط.

الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة في قنا

انتهت وزارة السياحة والآثار من أعمال المرحلة الثانية من مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة بمدينة قنا. وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن أعمال هذه المرحلة شملت ترميم وتنظيف صالة الأعمدة الكبرى وصالة الإشراق (التجلي الثانية) وتطوير نظم الإضاءة الداخلية والخارجية للمعبد، مشيرا إلى أن الأعمال مازالت مستمرة داخل الحجرات الجانبية المحيطة بصالة التجلي الثانية تمهيدًا لافتتاحها قريبا.


هدية لأهالي الكراتية في عيد قنا القومي..  ٧ مليون جنيه لرفع طاقة محطة مياه الشرب بالقرية

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا افتتاح المرحلة الثانية لمحطة مياه شرب الكراتيه بمركز قوص، بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والنائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ والمهندس محمد علي مدير عام بالجهاز التنفيذى للهيئه القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا وعدد من القيادات التنفيذيةبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة قنا.

ضبط 60 كجم دواجن مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين شنت حملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم داخل دائرة مركز قنا أسفرت عن ضبط 60 كجم دواجن مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

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