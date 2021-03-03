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من أجل الريمونتادا - كومان يُعلن عن تشكيل برشلونة الناري ضد إشبيلية
الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:46 م
الفجر الرياضي
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أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الرسميِ، الذي سيواجه إشبيلية بعد قليل، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.
وكان الفريق الأندلسي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على البلوجرانا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ويحتاج الفريق الكتالوني للفوز بفارق 3 أهداف من أجل التأهل للمباراة النهائية للبطولة.
وجاء تشكيل البرسا على النحو التالي :-
في حراسة المرمى: شتيجن
الدفاع: دست، بيكيه، لينجليه، مينجويزا.
وفي الوسط: دي يونج وبوسكيتس وألبا.
وفي الهجوم: ميسي وبيدري وديمبيلي.
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