من أجل الريمونتادا - كومان يُعلن عن تشكيل برشلونة الناري ضد إشبيلية





وكان الفريق الأندلسي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على البلوجرانا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ويحتاج الفريق الكتالوني للفوز بفارق 3 أهداف من أجل التأهل للمباراة النهائية للبطولة.





وجاء تشكيل البرسا على النحو التالي :-





في حراسة المرمى: شتيجن الدفاع: دست، بيكيه، لينجليه، مينجويزا. وفي الوسط: دي يونج وبوسكيتس وألبا. وفي الهجوم: ميسي وبيدري وديمبيلي.









أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الرسميِ، الذي سيواجه إشبيلية بعد قليل، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.