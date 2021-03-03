طرق إنقاص الوزن بدون حرمان (فيديو)

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لخفض الوزن بدون أي نوع من الحرمان، من خلال تناول بعض الأنواع من النباتات الطبية التي تؤدي إلى عدم استفادة الجسم من كل الطعام الذي يتناوله مريض السمنة.



وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك الألياف، والتوت البري، والقهوة الخضراء، والشاي الأخضر، من النباتات الطبيعية التي تعمل على خفض الوزن بصورة آمنة تمامًا.



ولفت إلى أن أكبر مشكلة في مرض السمنة تتمثل في الكرش، معقبًا: "البعض يفتكر الكرش عز، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، الكرش يؤدي إلى الكثير من الأمراض".

