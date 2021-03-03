السياحة: لدينا فرصة كبيرة في استقبال شرائح سياحية لم تأتي من قبل

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، إن السياحة تعبر عن استقرار الدولة، لافتة إلى أن 10% من العمالة يعملون في مجال السياحة.



وأضافت "شلبي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن السياحة صناعة متعددة الأنشطة، وتدخل في عدد كبير من الصناعات، متابعًا: "الله سبحانه وتعالى حبانا بمقومات سياحية عظيمة".



واستكملت: "استراتيجيتنا هي تعظيم العائد من المقومات السياحية"، لافتة إلى أن ثلث الآثار السياحية في العالم موجودة في مصر،، مؤكدة أن الدولة تعاملت بشفافية مع قطاع السياحة ودعمته منذ بداية أزمة كورونا، معلقة: "الدولة وقفت بقوة خلف قطاع السياحة، وكانت تستهدف عدم الاستغناء عن العمالة"، مضيفة: "لدينا فرصة كبيرة في استقبال شرائح سياحية لم تأتي من قبل".

