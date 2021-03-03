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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفل باليوم العالمي للسمع

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تحتفل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باليوم العالمي للسمع، والذي يوافق ٣ مارس من كل عام كما حددته منظمة الصحة العالمية.

وقامت لجنة الصحة بالتنسيقية، من منطلق حرصها علي المواطنين، بتحليل كافة البيانات الواردة في تقرير المنظمة، وإعداد ورقة بحثية تتناول سبل الحفاظ على السمع ضد مخاطر الصمم التي حذرت منها المنظمة.

وقالت المنظمة في تقريرها العالمي الأول عن السمع الذي صدر هذا العام إن 700 مليون على الأقل من هؤلاء الأشخاص سيحتاجون إلى الحصول على رعاية الأذن والسمع وخدمات إعادة التأهيل الأخرى ما لم يتم اتخاذ إجراء. 

كما تشير الدلائل بوجه عام إلى أنه يمكن الوقاية من نصف جميع حالات فقدان السمع من خلال تدابير الصحة العامة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن ما يقرب من 2.5 مليار شخص أو حوالي ربع سكان العالم من المتوقع أن يصابوا بدرجة ما من فقدان السمع بحلول عام 2050.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفل باليوم العالمي للسمع
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفل باليوم العالمي للسمع
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفل باليوم العالمي للسمع
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفل باليوم العالمي للسمع
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفل باليوم العالمي للسمع
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفل باليوم العالمي للسمع

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