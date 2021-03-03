استشاري جراحة: المناظير أحدثت ثورة كبيرة في علاج مختلف الأمراض

قال الدكتور هادي الأسمر، استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة والمناظير، إن استخدامات المناظير مع تقدم الطب الحديث ووسائل تشخيص الأمراض ظهرت وسائل جديدة هدفها تسهيل الأمور للطبيب وتقليل المخاطر على المريض، ومن هذه الوسائل "المناظير" التي أحدثت ثورة كبيرة في علاج مختلف الأمراض وخصوصًا المستعصية منها.



وأضاف "الأسمر"، خلال لقائه مع الإعلامية حنان حماد، ببرنامج "بصمة"، المذاع على قناة "المحور"، أنه انتشرت التطورات والتقنيات العلمية العالمية المتلاحقة في تطوير تقنية المنظار لتسهم إلى حد كبير في علاج الأمراض التي كانت في السابق يصعب علاجها بسبب عدم اكتشاف أعراضها، فمثلا العمليات الجراحية التقليدية كان يصاحبها الكثير من المضاعفات بسبب تأخر التئام الجروح أو عدم التآمها التام وغير ذلك، ولكن بفضل الله ثم بفضل تقنية المناظير أصبح الأمر لا يحتاج إلى إجراء شق جراحي كبير كما هو الحال بالنسبة للجراحات التقليدية.



وتابع: "جراحة المناظير تُعد في وقتنا الحالي الحل الأمثل لإجراء العديد من العمليات المختلفة وتشخيص الأمراض"، مشيرًا إلى أنه سيأتي اليوم الذي يتم فيه العلاج الجراحي بأقل أو حتى دون أي تدخل جراحي إذا استمرت التطورات العلمية والتقنية الطبية بهذه السرعة المتلاحقة وسيظل المستقبل يحمل الكثير من الآمال المفرحة في كل ما هو جديد للمرضى.

