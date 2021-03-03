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حزب المصريين يهنئ أبو الغيط بعد تجديد توليه أمانة الجامعة العربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أحمد أبو الغيط بمناسبة التجديد له لفترة جديدة كأمين عام لجامعة الدول العربية، موضحًا أن هذا التجديد يعكس بما لا يدع مجالًا للشك الثقة العربية الكبيرة في قدرته على تفعيل وتطوير دور جامعة الدول العربية والارتقاء بها إلى ما يلبي تطلعات الشعوب العربية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر به الأمة العربية وتتعاظم فيها التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن أحمد أبو الغيط بذل جهودًا مخلصة خلال فترة ولايته الأولى ولم يتوان في تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود والمواقف بين الدول العربية، وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأعرب رئيس حزب "المصريين"، عن خالص تمنياته القلبية للسيد أحمد أبو الغيط بالتوفيق والسداد والنجاح في فترة ولايته الجديدة وأداء رسالته ومهامه نحو قيادة جامعة الدول العربية لمرحلة جديدة أكثر تقدمًا وتطورًا، تشهد مزيدًا من تعزيز التضامن العربي وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لكافة الدول العربية.

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