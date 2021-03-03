Advertisements

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

يخوض فريق النادي الأهلي مباراة هامة مساء يوم السبت المقبل أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي المقرر في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وينتظر جماهير النادي الأهلي أن يتم نقل مباراة الأهلي على إحدى القنوات المفتوحة من أجل متابعة المباراة الهامة في مشوار الفريق الأحمر بدوري المجموعات من البطولة الإفريقية.

وأعلنت قناة أون تايم سبورت المفتوحة عبر البث الأرضي نقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيتا كلوب الأهلي اخبار الاهلي أون تايم سبورت

أخبار تهمك

السيسي يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني التعاون في شرق المتوسط

منذ ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ 10 دقائق

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ يوم

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 12 دقيقة

الجامعة العربية تكشف موقف قطر من التجديد لـ أبو الغيط (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

من أجل الريمونتادا - كومان يُعلن عن تشكيل برشلونة الناري ضد إشبيلية

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

06:57 م

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

07:25 م

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

05:56 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات