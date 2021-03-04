مفاجآت في وثيقة صهر أردوغان.. الكشف عن خطة تصفية جنرالات الجيش قبل الانقلاب

لا تزال العديد من الوثائق تكشف المزيد عن أسرار ما سمي بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في العام 2016، والضالعين فيها، إذ تعزز الوثائق التي تم الكشف عنها من اتهامات المعارضة التركية للرئيس رجب طيب أردوغان، بتدبير الانقلاب، لتصفية الجيش التركي، والمؤسسات السيادية في البلاد.





خطط تصفة نصف جنرالات الجيش التركي

وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، كشفت وثيقة تضمنتها سجلات "ويكيليكس" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خطط لتصفية نصف جنرالات الجيش التركي تقريبا قبل أكثر من عام مما سمي بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.





وأكدت الصحيفة التركية أن تقريرا أعدته هيئة الأركان العامة في ربيع 2015، وأرسل إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصل فيما بعد إلى صهره بيرات ألبيراق، تضمن معلومة تفيد ضرورة طرد 63 جنرالا من الجيش.





طرد 1400 عسكريا مقربين من حركة الخدمة

ويذكر التقرير، الموجود في صندوق البريد الإلكتروني لبيرات ألبيراق ( [email protected] )، أنه قبل حوالي عام ونصف من محاولة انقلاب 2016، يصنف 1521 عسكريا في الجيش، على أنهم "مقربون من حركة الخدمة"، كما يشير إلى أنه كان هناك تخطيط لإقالة 63 جنرالا من الجيش.





ويتبين أن ملفا بعنوان "GENKUR" أرسل إلى بيرات ألبيرق من شقيقه سرحات ألبراق تحت اسم "مذكرة لقاء خاص"، في 7 مايو 2015، ويكشف أن عملية الرصد للعسكريين بدأت قبل 15 يوليو 2016 بكثير.





ويؤكد التقرير أن أكثر من 1400 اسم مقربين من حركة الخدمة طردوا من القوات المسلحة التركية بين 1984 و2010.





أردوغان وتصفية الجيش

ويعزز هذا التقرير من نظرة المعارضة التي تقول بأن الرئيس أردوغان دبر هذا الانقلاب أو استغله لتصفية الجيش والمؤسسات السيادية في البلاد.





وبحسب معطيات وزارة الدفاع الوطني، تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد انقلاب 2016، بالإضافة إلى استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف 560 فردًا.



