عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تغريم محمود عبد المنعم كهربا لاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ٢٠٠ ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر لعدم الالتزام.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



