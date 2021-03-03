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عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تغريم محمود عبد المنعم كهربا لاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ٢٠٠ ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر لعدم الالتزام.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط جمعهم من الفوز على المريخ السوداني في مباراة والخسارة ضد سيمبا التنزاني في المباراة السابقة.

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