أستاذ بترول: مصر أنهت أحلام تركيا للاستيلاء على خيرات شرق المتوسط (فيديو)

وأشاد بحكمة القيادة السياسية في تحويل منتدى غاز المتوسط إلى منظمة وتعظيم دورها، مشددا على أن الإجراءات والسياسة المصرية أنهت أحلام تركيا للاستيلاء على خيرات شرق المتوسط الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى حرب.



وفي سياق مغاير، لفت إلى أن الدولة المصرية منذ 2016 تسير بخطى ثابتة في المشروعات القومية، مضيفا أن مصر حققت اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي في 2018 وفائض في 2020.



وتابع أن مصر لعبت دورا هاما مع فلسطين للمساهمة في تطوير غاز أمام سواحل غزة، مضيفا أن أوروبا تسعى أيضا لاستغلال الدور المصري في مجال الغاز.



وقال أستاذ هندسة البترول، إن تركيا التي تحتل الشمال القبرصي لها دور غير متزن من خلال أطماعها في أن تكون الدولة المستقبلة للغاز واستقبال الغاز الإسرائيلي والسوري والقبرصي.



أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الدور المصري واضح ويتعامل مع التشريعات الدولية باحترام كامل.وأشار القليوبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن مصر سعت لترسيم الحدود البحرية في المتوسط طبقا لقانون أعالي البحار، لافتا إلى أن تركيا كانت تطمع في بحر إيجه وخيرات قبرص.