Advertisements

أستاذ بترول: مصر أنهت أحلام تركيا للاستيلاء على خيرات شرق المتوسط (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الدور المصري واضح ويتعامل مع التشريعات الدولية باحترام كامل.

وأشار القليوبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن مصر سعت لترسيم الحدود البحرية في المتوسط طبقا لقانون أعالي البحار، لافتا إلى أن تركيا كانت تطمع في بحر إيجه وخيرات قبرص.

وأشاد بحكمة القيادة السياسية في تحويل منتدى غاز المتوسط إلى منظمة وتعظيم دورها، مشددا على أن الإجراءات والسياسة المصرية أنهت أحلام تركيا للاستيلاء على خيرات شرق المتوسط الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى حرب.

وفي سياق مغاير، لفت إلى أن الدولة المصرية منذ 2016 تسير بخطى ثابتة في المشروعات القومية، مضيفا أن مصر حققت اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي في 2018 وفائض في 2020.

وتابع أن مصر لعبت دورا هاما مع فلسطين للمساهمة في تطوير غاز أمام سواحل غزة، مضيفا أن أوروبا تسعى أيضا لاستغلال الدور المصري في مجال الغاز.

وقال أستاذ هندسة البترول، إن تركيا التي تحتل الشمال القبرصي لها دور غير متزن من خلال أطماعها في أن تكون الدولة المستقبلة للغاز واستقبال الغاز الإسرائيلي والسوري والقبرصي.

أخبار تهمك

الموت يفجع الناقد طارق الشناوي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ ساعة الا ربع

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 14 ساعة

الجامعة العربية تكشف موقف قطر من التجديد لـ أبو الغيط (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ ساعتين و 48 دقيقة

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

من أجل الريمونتادا - كومان يُعلن عن تشكيل برشلونة الناري ضد إشبيلية

منذ ساعة

سر تغريم كهربا وحرمانه من المشاركة في مباريات الأهلي لمدة شهر

منذ ثلث ساعة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ يوم

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

06:57 م

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

05:56 م

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

07:25 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات