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استشاري: الكرش يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الكرش يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، والزهايمر، وارتفاع الكوليسترول، والدهون الثلاثية، والتهاب البنكرياس، والتهاب الكبد.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك نباتًا طبيًا مثل الكونجاك ينبت في المناطق الاستوائية، معقبًا: "فائدة هذا النبات فظيعة في التخلص من الدهون في البطن وكل أنحاء الجسم".

ولفت إلى أن نبات "الكونجاك" يزيد داخل المعدة بعد تناول المياه، ويعمل على ملء المعدة، وبالتالي يشعر الشخص سريعًا بالشبع، ومع مرور الوقت ينخفض الوزن.

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