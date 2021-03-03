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بعد رفض 'الداخلية'.. 'الصحفيين' تخاطب مجلس الوزراء لإقامة سرادق أمام مقرها خلال الانتخابات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:15 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ميسون أبو الحسن
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قال خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن مجلس النقابة سيخاطب مجلس الوزراء، بالموافقة على إقامة سرادق أمام مقرها بشارع عبدالخالق ثروت، بدءًا من تقاطع شارع رمسيس، وحتى تقاطع طلعت حرب؛ وذلك لتخفيف العبء على مبنى النقابة، وتقليل الزحام خلال انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات.

جاء ذلك بعد رفض وزارة الداخلية إقامة السرادق أمام النقابة، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي كانت قد أعلنت عنها وزارة الصحة، ضد فيروس كورونا المستجد.

واقترح "ميري" خلال اجتماع اللجنة اليوم مع المرشحين بالانتخابات، أن يتم وضع عدد من لجان التصويت والاقتراع بالسرادق، لتخفيف الزحام علر مبنى النقابة، وتوزيع بقية اللجان على البهو والدور الأول، تجنبًا لحدوث أي زحام على الأسانسير أو السُلم، في وقت يعتبر فيه مبنى النقابة سيئ التهوية، ويساعد على انتشار الفيروس.

وأضاف "ميري" أن مجلس النقابة سيقوم باستفتاء مجلس الدولة، حول اعتبار شارع عبدالخالق ثروت، امتدادًا لمقرها، وذلك للتأكد من ملائمة ذلك مع القانون واللائحة الداخلية.

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، غدًا الخميس، اجتماعه الأخير؛ لمناقشة واعتماد ميزانية النقابة عن العامين الماضيين، واعتماد التقرير الختامي للنشاط.

وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، برفض كافة الدعاوى المُقامة لوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

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