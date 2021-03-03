البورصات الأوروبية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

واصلت البورصات الأوروبية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي بعد بيانات اقتصادية.





وارتفعت أسهم السيارات بنحو 2.6 بالمائة، لتقود مكاسب البورصات الأوروبية، بينما تراجع قطاع المرافق بنسبة مماثلة.





وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات، متجاوزًا 1.47 بالمائة بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن البلاد سيكون لديها إمداد كبير بما يكفي من لقاحات فيروس كورونا لتلقيح كل شخص بالغ في الدولة بنهاية مايو قبل شهرين مما كان متوقعا في السابق.





وأعلنت بريطانيا تقديم حوافز مالية إضافية لدعم الاقتصاد في سبيل التعافي من وباء كورونا.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفع نشاط الخدمات في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال داخل نطاق الانكماش.





وعند نهاية التعاملات، استقر مؤشر "ستوكس600" عند مستوى 413.4 نقطة، وارتفع "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.9 بالمائة إلى 6675.4 نقطة.





كما صعد "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 14080نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة مماثلة مسجلاً 5830.06 نقطة.