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حصاد الدور الاول| منتخب السويس يتمسك بالمنافسة رغم فارق الـ 6 نقاط عن المتصدر .. و خط الدفاع الأقوى بالمجموعة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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نجح الفريق الاول بنادى منتخب السويس ختام الدور الاول بمجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثانى، بتوجده في المنافسة مع فرق المقدمة بفارق 6 نقاط عن الداخلية المتصدر.
 
حيث نجح ابناء الغريب فى تقديم مباريات قوية خلال منافسات الدور الأول كان أبرزها الفوز على السكة الحديد و الترسانة و طنطا و نادى زد و القناة فى عقر داره بهدف نظيف.
 
وكان أشرف خضر من يتولى قيادة الفريق اول الموسم وخاض مع الفريق 12 مباريات حقق خللهم 5 فوز، و 5 تعادل و 2 هزيمة، قبل أقالته من مجلس ادارة منتخب السويس بسبب سوء النتائج وترجع الفريق في جدول الترتيب.
 
ثم قرر مجلس الادارة برئاسة محمد هلال التعاقد مع ايمن المزين ليتولى قيادة الفريق في اخر 4 جولات بالدور الاول حقق الفريق خللهم فوزا وحيدا و تعادلاين، وخسارة وحيده.
 
ولعب منتخب السويس 16 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 7 و هزم في 4، وله 10 اهداف وإستقبل مرماه 7 ليصبح أقوي خط دفاع في المجموعة، يحتل الفريق المركز السادس.

قائمة هدّافي السويس في الدور الأول 

1- أحمد الجندي 3 أهداف
2- نور العريان
3- احمد فراويلة
4- عمارة نيمار
5- أبو النصر حلمي
6- أحمد فتحي
7- محمد كريسبو
8- محمد فوزي

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