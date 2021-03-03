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الشرطة السويدية: إصابة 8 أشخاص في هجوم إرهابي (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
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أعلنت السلطات الأمنية السويدية تعرض بلدة فيتلاندا الجنوبية لهجوم إرهابي أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وقالت الشرطة السويدية فى بيان اليوم الأربعاء : إنها تحقق في هجوم بسكين وقع في بلدة فيتلاندا الجنوبية في وقت سابق من اليوم، باعتباره "جريمة إرهابية" محتملة.

وأضافت : إن عدة أشخاص أصيبوا، ولكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى ، مشيرة إلى أنه تم القبض على أحد المشتبه بهم .

وبحسب وسائل اعلام محلية ، تبين أن رجلا في العشرينات من عمره هاجم ثمانية أشخاص "بجسم حاد" مما أدى إلى إصابة اثنين بجروح خطيرة.

وأوضحت أن منفذ الهجوم تم نقله الى المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه في ساقه عند احتجازه.

 

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