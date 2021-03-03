خبير سياسي يكشف سبب التوتر بين أنقرة وواشنطن (فيديو)

قال كرم سعيد خبير الشئون التركية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن التوتر بين أنقرة وواشنطن سببه تصريحات جاويش أوغلو وزير الخارجية حول التفاوض مع مصر على ترسيم الحدود البحرية، مشيرا إلى أن تركيا تريد خطب ود القاهرة وكسر حالة التوتر بين البلدين.



وأضاف "سعيد"، في حديثه لقناة "الغد"، أن تركيا تريد بعث برسائل للقاهرة وأنها تريد تقارب وجهات النظر، موضحا أن أنقرة أدركت أن سياسة العناد مع القاهرة لن تفيد في شيئ.



وأوضح أن البعض فسر تصريحات وزير الخارجية التركي، بتطورات سياسية إقليمية، مبينا أن أنقرة شعرت بالخطر بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان، وتقزم دورها وتحركتها بشرق المتوسط، وذلك منذ أغسطس 2020.



وأكد خبير الشئون التركية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن تحويل منتدى الغاز بالقاهرة لمنظمة أممية كان ضربة قوية لأنقرة، لافتا إلى أن المتغير الثالث وراء هذه التصريحات منتدى الصداقة الذي عقد مؤخرا، والتطورات الدولية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وتوتر العلاقات بعد قدوم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وعدم التوافق فيما بينهما.



وأشار إلى أن تركيا تعاني الآن في ظل العقوبات التي فرضت عليها جراء سلوكها في شرق المتوسط، وهناك قمة أوروبية 10 مارس المقبل وتنتظر تركيا من ورائها الكثير في ظل العقوبات التي فرضت عليها وتحجيم تحركاتها وتدهور اقتصادها.

