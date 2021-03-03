خبير سياسي يكشف سبب التوتر بين أنقرة وواشنطن (فيديو)

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خبير سياسي يكشف سبب التوتر بين أنقرة وواشنطن (فيديو)
الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:29 م
أمنية فوزي
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قال كرم سعيد خبير الشئون التركية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن التوتر بين أنقرة وواشنطن سببه تصريحات جاويش أوغلو وزير الخارجية حول التفاوض مع مصر على ترسيم الحدود البحرية، مشيرا إلى أن تركيا تريد خطب ود القاهرة وكسر حالة التوتر بين البلدين.
وأضاف "سعيد"، في حديثه لقناة "الغد"، أن تركيا تريد بعث برسائل للقاهرة وأنها تريد تقارب وجهات النظر، موضحا أن أنقرة أدركت أن سياسة العناد مع القاهرة لن تفيد في شيئ.
وأوضح أن البعض فسر تصريحات وزير الخارجية التركي، بتطورات سياسية إقليمية، مبينا أن أنقرة شعرت بالخطر بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان، وتقزم دورها وتحركتها بشرق المتوسط، وذلك منذ أغسطس 2020.
وأكد خبير الشئون التركية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن تحويل منتدى الغاز بالقاهرة لمنظمة أممية كان ضربة قوية لأنقرة، لافتا إلى أن المتغير الثالث وراء هذه التصريحات منتدى الصداقة الذي عقد مؤخرا، والتطورات الدولية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وتوتر العلاقات بعد قدوم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وعدم التوافق فيما بينهما.
وأشار إلى أن تركيا تعاني الآن في ظل العقوبات التي فرضت عليها جراء سلوكها في شرق المتوسط، وهناك قمة أوروبية 10 مارس المقبل وتنتظر تركيا من ورائها الكثير في ظل العقوبات التي فرضت عليها وتحجيم تحركاتها وتدهور اقتصادها.
وأضاف "سعيد"، في حديثه لقناة "الغد"، أن تركيا تريد بعث برسائل للقاهرة وأنها تريد تقارب وجهات النظر، موضحا أن أنقرة أدركت أن سياسة العناد مع القاهرة لن تفيد في شيئ.
وأوضح أن البعض فسر تصريحات وزير الخارجية التركي، بتطورات سياسية إقليمية، مبينا أن أنقرة شعرت بالخطر بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان، وتقزم دورها وتحركتها بشرق المتوسط، وذلك منذ أغسطس 2020.
وأكد خبير الشئون التركية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن تحويل منتدى الغاز بالقاهرة لمنظمة أممية كان ضربة قوية لأنقرة، لافتا إلى أن المتغير الثالث وراء هذه التصريحات منتدى الصداقة الذي عقد مؤخرا، والتطورات الدولية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وتوتر العلاقات بعد قدوم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وعدم التوافق فيما بينهما.
وأشار إلى أن تركيا تعاني الآن في ظل العقوبات التي فرضت عليها جراء سلوكها في شرق المتوسط، وهناك قمة أوروبية 10 مارس المقبل وتنتظر تركيا من ورائها الكثير في ظل العقوبات التي فرضت عليها وتحجيم تحركاتها وتدهور اقتصادها.
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