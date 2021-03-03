سر تغريم كهربا وحرمانه من المشاركة في مباريات الأهلي لمدة شهر

قرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.





وعلم " الفجر الرياضي " أن سبب الغرامة والإيقاف هو حضور اللاعب لحفل زفاف أحد أصدقائه قبل مباراة طلائع الجيش وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية بجانب تغيبه عن مران الفريق الأحمر اليوم سبب رئيسي في توقيع العقوبة عليه كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يغيب عنها اللاعب عن مران الفريق.





ويخشي الجهاز الفني لفريق الأهلي من إصابة اللاعبين بفيروس كورونا في ظل المباريات الهامة التي يخوضها الفريق في البطولة الإفريقية.





يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم برصيد 3 نقاط جمعهم من الفوز في مباراة والخسارة في مثلها.



