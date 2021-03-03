الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

بات رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفوف القلعة البيضاء مسألة وقت، بعد اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا بأن ساسي قد وقع بالفعل على عقود انضمامه إلى فريق الدحيل القطرى والذى شارك مؤخرا بكأس العالم للأندية وحقق المركز الخامس.





وتواصلت الأخبار والتكهنات حول مستقبل اللاعب مع القلعة البيضاء، بعدما أكد المحلل الفنى للأداء بفريق الدحيل ما يفيد أن الدولى التونسى قد وقع بالفعل للنادى نقلا عن أحد القيادات البارزة بنادى الدحيل.





وانضم الدولى التونسى فرجان ساسى صاحب الـ٢٩ عاما للزمالك قادما من النصر السعودى عام ٢٠١٨ وشارك فيما يزيد عن ٧٥ مباراة منذ انضمامه للفريق وسبق أن مثل أندية الصفاقسى والترجى التونسيين، ميتز الفرنسى.



