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إنتاج النفط الأمريكي يرتفع إلى 300 ألف برميل يومياً

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
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وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى 10 ملايين برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 26 فبراير، مقارنة مع مستوى 9.700 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام بنحو 1.69 مليون برميل يومياً، لتصل إلى 6.29 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

بينما ارتفعت صادرات النفط في الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بنحو 37 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وبالنسبة لصافي واردات الخام في الولايات المتحدة (الفارق بين الصادرات والواردات)، فقد ارتفع بنحو 1.65 برميل يومياً، ليسجل مستوى 3.94 مليون برميل يومياً.

وبحسب البيانات، ارتفعت مخزونات في الولايات المتحدة بنحو 21.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعكس التوقعات.

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