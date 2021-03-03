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نائب رئيس جامعة الأزهر الجديد يتفقد كليات فرع البنات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولة تفقدية للفرع بإدارة الجامعة بمدينة نصر، عقب صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات.

وخلال الجولة طالب نائب رئيس الجامعة العاملين بفرع البنات بالجد والاجتهاد والعمل في منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية ذلك التحول على منظومة العمل وفقًا لرؤية مصر 2030 م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة حرصه على عقد لقاءات مستمرة بإدارات فرع البنات؛ لبحث جميع متطلبات الفرع، مشيدًا بجهود العاملين بفرع البنات بمختلف الإدارات خلال جائحة كورونا، وناشد جميع منسوبي فرع البنات بجامعة الأزهر بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا؛ حرصًا على صحة جميع منسوبي الجامعة.

من جانبها قامت سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، بتقديم التهنئة بصدور قرار معالي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وثقة قيادات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وتعيين الدكتور محمد فكري خضر، نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، مؤكدة على تعاون جميع إدارات الفرع ودعمها لجهود نائب رئيس الجامعة الجديد، حتى تتبوأ جامعة الأزهر مكانتها اللائقة بها؛ كونها من أقدم الجامعات العلمية على مر التاريخ، وتكون في طليعة الجامعات المتميزة في شتى المجالات العلمية والعملية.

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