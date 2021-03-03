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وزير الاتصالات يكشف تكلفة توصيل الألياف الضوئية بالمرحلة الأولي لقري "حياة كريمة"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:54 م
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أمنية فوزي
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تطوير البنية التحتية في مشروع الألياف الضوئية أحد أسس مبادرة حياة كريمة.

وأشار "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن تكلفة توصيل الألياف الضوئية في القرى بالمرحلة الأولى لمباردة حياة كريمة حوالي 5 مليار و600 مليون جنيه.

وتابع وزير الاتصالات: "مفاوضات مضنية مع شركة سامسونج سبقت الوصول إلى اتفاق توطين صناعة التابلت في مصر".


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مبادرة حياة كريمة قري حياة كريمة الألياف الضوئية

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