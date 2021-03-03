نشأت الديهي عن تصريحات وزير خارجية قطر: "أفلح إن صدق"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال إن بلاده تسعى إلى عودة العلاقات الدافئة والطبيعية مع مصر، معقبًا: "أفلح إن صدق، كيف آمن لك وهذا أثر فأسك، قطر تنشد تطبيع مع مصر، وهذه الأمنية القطرية تحتاج لواقع على الأرض".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، لوزير خارجية قطر،: "إذا أردت علاقات دافئة وطبيعية كن طبيعيًا اولا وأجعل قناة "الجزيرة" قناة محترمة، وامنع الإخوان الموجودين عندك من الحديث عن السياسة، وأن يتم تسليم الإخوان المطلوبين للعدالة"، مشددًا على أنه لا يوجد عداء دائم.



وتابع، أن الدولة المصرية وافقت على التحركات التي تدفع في اتجاه المصالح مع قطر، ومصر لها شواغل ومطالب ولها مشاكل حقيقية مع قطر على مستوى الدولة والإعلام، ونحن ننشد دائمًا السلم، والدولة المصرية صبرت صبر استراتيجي على جميع الدول.