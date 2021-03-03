Advertisements

نشأت الديهي عن تصريحات وزير خارجية قطر: "أفلح إن صدق"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال إن بلاده تسعى إلى عودة العلاقات الدافئة والطبيعية مع مصر، معقبًا: "أفلح إن صدق، كيف آمن لك وهذا أثر فأسك، قطر تنشد تطبيع مع مصر، وهذه الأمنية القطرية تحتاج لواقع على الأرض".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، لوزير خارجية قطر،: "إذا أردت علاقات دافئة وطبيعية كن طبيعيًا اولا وأجعل قناة "الجزيرة" قناة محترمة، وامنع الإخوان الموجودين عندك من الحديث عن السياسة، وأن يتم تسليم الإخوان المطلوبين للعدالة"، مشددًا على أنه لا يوجد عداء دائم.

وتابع، أن الدولة المصرية وافقت على التحركات التي تدفع في اتجاه المصالح مع قطر، ومصر لها شواغل ومطالب ولها مشاكل حقيقية مع قطر على مستوى الدولة والإعلام، ونحن ننشد دائمًا السلم، والدولة المصرية صبرت صبر استراتيجي على جميع الدول.

أخبار تهمك

من أجل الريمونتادا - كومان يُعلن عن تشكيل برشلونة الناري ضد إشبيلية

منذ ساعة و 6 دقيقة

الجامعة العربية تكشف موقف قطر من التجديد لـ أبو الغيط (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 14 ساعة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

منذ حوالي 4 ساعات

سر تغريم كهربا وحرمانه من المشاركة في مباريات الأهلي لمدة شهر

منذ أقل من نصف ساعة

الموت يفجع الناقد طارق الشناوي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

06:57 م

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

05:56 م

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

07:25 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات