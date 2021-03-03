كواليس علاقة رجاء حسين وزوجة طليقها في "الستات ما يعرفوش يكدبوا"













حلّت الفنانة رجاء حسين وزوجة طليقها ضيفتين على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية سهير جودة، وريهام إبراهيم، عبر شاشة CBC، اليوم الأربعاء.





أكدت رجاء حسين خلال اللقاء، على أن هناك علاقة طيبة للغاية تربطها بـ"دينا" زوجة طليقها الفنان سيف عبد الرحمن، مشيرة إلى أن زوجة طليقها أخبرتها في اللقاء الأول بينهما بأنها تحبها كثيرًا، رغم أنها كانت "ضرتها" وقتها، معلقة: "قابلتني عند البيت وباستني وخدتني في حضنها وأنا معرفهاش، وقالتلي بحبك أوي، ومحبتها نزلت في قلبي من أول لحظة".





تابعت، أن طليقها الفنان سيف عبد الرحمن، اختار زوجة صالحة، معلقة: "الست محترمة وشيفاني أنا بعمل ايه وهي ماشية على هذا النهج، والله ما بكدب عليكوا أنا بحبها".



