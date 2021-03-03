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فيتا كلوب يعلن عدم وجود أي غيابات قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أكد باتريك بانيشاي السكرتير التنفيذي لنادي فيتا كلوب الكونغولي ان مباراة الأهلي وفيتا كلوب لحساب الجولة الثالثة بدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ستكون متكافئة خاصة ان الفريق الكونغولي لا يتهاون بأي منافس على الأطلاق.

 

وأكد في تصريحات خاصة لبرنامج السادسة المذاع على قناة النادي الأهلي ان فيتا كلوب سيخضو مباراة قوية وسيسعى إلى تقديم كرة قدم مميزة أثناء المواجهة.

 

واشار إلى ان الفريق يعاني من أي غيابات وكافة العناصر جاهزة للمواجهة بالاضافة الى التسلح بالصفقات الجديدة خلال تلك المواجهة المرتقبة.

 

وكشف بانيشاي عن إقامة مباراة الإياب في الكونغوا وسط حضور جماهيري محدود خاصة ان الاتحاد الإفريقي وافق على حضور 3 ألاف متفرج وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا.

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