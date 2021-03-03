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يوجد بدائل.. شعبة الأدوية تطمئن المواطنين بخصوص العقاقير المدرجة ضمن جداول المخدرات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأصناف التي تم إدراجها ضمن جداول المخدرات خاصة بأدوية الشرب للبرد والسعال، حيث من المقرر تنفيذ هذا القرار بداية من مارس الجاري.

وأوضح "عوف" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دم ام سي" اليوم الأربعاء، أن هناك بدائل لهذه الأصناف، مشيرًا إلى أن القرار جاء نتيجة الإفراط في استخدامها إلى حد الإدمان.

وأضاف أن هناك جهات رقابية وجهود للدولة من أجل متابعة الإفراط في استخدام هذه الأدوية، موضحًا أن القرار ليس منعًا، ولكن هو قرار تنظيمي.

وأكد أن هناك نوع من أنواع الإساءة والاستخدام السيئ لهذه الأدوية كان يستلزم تدخل من جانب الدولة من أجل مواجهة هذه الظاهرة وعدم توفير هذه الأدوية إلا بروشتة الطبيب.

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