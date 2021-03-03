تفكيك "شبكة لقاحات مزيفة" في الصين وجنوب إفريقيا

كشف الإنتربول أن الشرطة في الصين وجنوب إفريقيا صادرت آلاف الجرعات من لقاح Covid-19 المزيف وقامت بالعشرات من الاعتقالات.



وفي الصين، ألقت الشرطة القبض على 80 شخصًا في مصنع يُزعم أنه يصنع لقاحًا مزيفًا، حيث تم العثور على 3000 جرعة على الأقل.



تم احتجاز ثلاثة صينيين وزامبي في مستودع في جوتنج، جنوب إفريقيا، حيث تم اكتشاف أمبولات تحتوي على 2400 جرعة.



وأوردت صحيفة صنداي تايمز عن الاكتشاف في جنوب إفريقيا في نهاية ديسمبر الماضي.



في بيان يوم الأربعاء، قال الإنتربول إنه يتلقى أيضًا تقارير عن شبكات لقاح مزيفة أخرى.



وعند إعلانه عن تفكيك شبكة اللقاحات المزيفة، شدد الإنتربول على أنه لا توجد لقاحات معتمدة "متاحة للبيع على الإنترنت حاليًا".