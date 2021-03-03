"الديهي" عن بيان الخارجية الإثيوبية: "مراوغة ولا قيمة له"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الخارجية الإثيوبية أكدت في بيان لها ردًا على البيان المصري السوداني حول سد النهضة، استعدادهم للتفاوض مع مصر والسودان بحسن نية، وتتوقع التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن خطاب مصر والسودان ضد إثيوبيا بالأمس كان خطاب صارخ، وليس به فرصة للمجاملات والعمل الدبلوماسي، بعد توقف مفاوضات سد النهضة.



وأكد "الديهي"، أن البيان الإثيوبي لا قيمة له ولا يزيد عن ثمن الحبر الذي كتب به، ويحمل كلام مكرر ومعاد وفقد معناة ومحتواه، معتبرًا أن البيان مجرد إرسال رسائل للعالم الخارجي، ودغدغة لمشاعر الجماهير، ومراوغة من الخارجية الإثيوبية، متابعًا للشعب الإثيوبي،: "حكوماتكم بتلعب بالنار وهذه النار لا يعلم مداها إلا الله".