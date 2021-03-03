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"أحسن أب" عمل درامي من 15 حلقة لـ علي ربيع رمضان 2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف المنتج تامر مرسي عن عمل درامي في شهر رمضان المقبل للفنان علي ربيع، يتكون من 15 حلقة، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "مرسي" قائلا: "#المتحدة بتغير مفهوم دراما رمضان
#أحسن_أب
دراما كوميدية من ١٥ حلقة
من غير مط ولا تطويل
#سينرجي
#رمضان_2021".

مسلسل "أحسن أب" من نوعية المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة، ويشارك فيه بطولته عدد من الفنانين منهم علي ربيع ومعتز التوني ومن إنتاج المتحدة.

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