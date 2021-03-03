العراق تعلن القبض على اثنين من منفذي هجوم أربيل
أعلنت السلطات الأمنية بإقليم كردستان العراق القبض على 2 منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي في 15 فبراير الماضي، وأسفر عن مقتل مقاول أجنبي ومواطن عراقي وإصابة 5 جنود أمريكيين.
وقالت المديرية
العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان اليوم الأربعاء: إنه "بعد
الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة الـ15 فبراير 2021 والذي استهدف مدينة أربيل
ومطارها الدولي بـ14 صاروخًا، مما أودى بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة
خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح، فتحت الأجهزة الأمنية في إقليم
كردستان وعلى الفور تحقيقًا شاملًا ومفصلًا، وتم العثور على سيارة من نوع (كيا )
وهي التي كانت تحمل على متنها الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات
جيدة".
وأضافت، إن
"النتائج أظهرت أن أربعة أشخاص هم المسؤلون الرئيسيون عن الهجوم
الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى
البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ
الهجوم".
وأوضحت المديرية
أنه "بعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية
والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية مُنفذًا آخر للهجوم، فيما
لا يزال هناك مجرمان آخران، تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول
إليهما والقبض عليهما"، موضحة أنه "تم إخفاء أسماء المجرمين الآخرين
ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر حمزة البياتي)".
وأردفت أن
"(حيدر حمزة البياتي) تحدث في اعترافاته بالتفصيل عن كيفية تحضير وتنفيذ
الهجوم يوم 15 فبراير 2021، ومن هنا نؤكد لمواطنينا الأعزاء أن قوات الأمن في
إقليم كردستان تواصل دائمًا واجباتها بتفانٍ للحفاظ على أمن إقليم كردستان
واستقراره، وإنها جاهزة لإحباط أي نشاط أو محاولات أو خطط تهدف لتقويض الأمن
والاستقرار في إقليم كردستان".