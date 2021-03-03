العراق تعلن القبض على اثنين من منفذي هجوم أربيل

أعلنت السلطات الأمنية بإقليم كردستان العراق القبض على 2 منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي في 15 فبراير الماضي، وأسفر عن مقتل مقاول أجنبي ومواطن عراقي وإصابة 5 جنود أمريكيين.

وقالت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان اليوم الأربعاء: إنه "بعد الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة الـ15 فبراير 2021 والذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخًا، مما أودى بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح، فتحت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان وعلى الفور تحقيقًا شاملًا ومفصلًا، وتم العثور على سيارة من نوع (كيا ) وهي التي كانت تحمل على متنها الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة".

وأضافت، إن "النتائج أظهرت أن أربعة أشخاص هم المسؤلون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم".

وأوضحت المديرية أنه "بعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية مُنفذًا آخر للهجوم، فيما لا يزال هناك مجرمان آخران، تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما"، موضحة أنه "تم إخفاء أسماء المجرمين الآخرين ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر حمزة البياتي)".

وأردفت أن "(حيدر حمزة البياتي) تحدث في اعترافاته بالتفصيل عن كيفية تحضير وتنفيذ الهجوم يوم 15 فبراير 2021، ومن هنا نؤكد لمواطنينا الأعزاء أن قوات الأمن في إقليم كردستان تواصل دائمًا واجباتها بتفانٍ للحفاظ على أمن إقليم كردستان واستقراره، وإنها جاهزة لإحباط أي نشاط أو محاولات أو خطط تهدف لتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان".