Advertisements

العراق تعلن القبض على اثنين من منفذي هجوم أربيل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
Advertisements

 أعلنت السلطات الأمنية بإقليم كردستان العراق القبض على 2 منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي في 15 فبراير الماضي، وأسفر عن مقتل مقاول أجنبي ومواطن عراقي وإصابة 5 جنود أمريكيين.

 

وقالت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان اليوم الأربعاء: إنه "بعد الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة الـ15 فبراير 2021 والذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخًا، مما أودى بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح، فتحت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان وعلى الفور تحقيقًا شاملًا ومفصلًا، وتم العثور على سيارة من نوع (كيا ) وهي التي كانت تحمل على متنها الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة".

 

وأضافت، إن "النتائج أظهرت أن أربعة أشخاص هم المسؤلون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم".

 

وأوضحت المديرية أنه "بعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية مُنفذًا آخر للهجوم، فيما لا يزال هناك مجرمان آخران، تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما"، موضحة أنه "تم إخفاء أسماء المجرمين الآخرين ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر حمزة البياتي)".

 

وأردفت أن "(حيدر حمزة البياتي) تحدث في اعترافاته بالتفصيل عن كيفية تحضير وتنفيذ الهجوم يوم 15 فبراير 2021، ومن هنا نؤكد لمواطنينا الأعزاء أن قوات الأمن في إقليم كردستان تواصل دائمًا واجباتها بتفانٍ للحفاظ على أمن إقليم كردستان واستقراره، وإنها جاهزة لإحباط أي نشاط أو محاولات أو خطط تهدف لتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان".

 

أخبار تهمك

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

منذ 41 دقيقة

عاجل.. وفاة ليلى الإسكندرانية إثر تعرضها لأزمة صحية

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إيقافه وتغريمه.. شريط أزمات محمود كهربا في الأهلي (تقرير)

منذ أقل من ساعة

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ يوم

سر تغريم كهربا وحرمانه من المشاركة في مباريات الأهلي لمدة شهر

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

10:02 م

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

09:36 م

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

06:57 م

سر تغريم كهربا وحرمانه من المشاركة في مباريات الأهلي لمدة شهر

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات