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"اغتصاب وإبادة جماعية وتحذيرات من ثورة ثانية".. ماذا يحدث في إقليم تيجراي؟

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة هبة البشبيشي، المتخصصة في الشؤون الأفريقية، إن إقليم تيجراي الإثيوبي شهد جرائم حرب وإبادة جماعية من قبل رئيس الوزراء، آبي أحمد.

وتابعت البشبيشي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لا توجد أي إجابة واضحة حول الجرائم التي ارتكبها آبي أحمد في إقليم تيجراي»، مشيرا إلى أن جيش آبي أحمد ارتكب جرائم اغتصاب في إقليم تيجراي.

وأكملت «ما يحدث من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي انتقام هيستيري غير مبرر»، مشيرا إلى أن معظم قيادات إقليم تيجراي هربت إلى الجبال وتستعد لثورة ثانية ضد الجيش الإثيوبي.

وحول سد النهضة، أشارت البشبيشي إلى تعويلها على الكونغو بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي لإلزام إثيوبيا بالمطالب الواجب تنفيذها في قضية سد النهضة، لافتة إلى أنه حال عدم استجابة إثيوبيا للاتحاد الأفريقي ستواجه توقيع عقوبات.

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