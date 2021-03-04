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هل يجوز دفن المتوفى بفيروس كورونا في تابوت؟ الإفتاء ترد

الخميس 04/مارس/2021 - 06:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
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ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم دفن المتوفى بفيروس كورونا في تابوتٍ مُعَدٍّ لذلك؛ خوفًا من انتقال العدوى للأصحاء.

وقال الدكترو شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجوز دفن موتى فيروس كورونا في هذه التوابيت التي تحمي الميت، وتحفظ حُرمته، وتصون كرامته، كما أنها تحافظ على الموجودين وقت الدفن من انتقال العدوى، ولا يخرج هذا الدفن عن معناه الشرعي.

وأضاف: وإن اعترض بأن ذلك مكروه؛ فقد تقرَّر أن الكراهة تزول بأدنى حاجة؛ فلئن تزول بالضرورة -المتعلقة بحفظ النفوس- من باب أولى. وينبغي في ذلك كله مراعاة القرارات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المنظمات المختصة في التعامل مع مثل هذه الحالات المعدية.

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