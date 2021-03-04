هل يجوز دفن المتوفى بفيروس كورونا في تابوت؟ الإفتاء ترد

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم دفن المتوفى بفيروس كورونا في تابوتٍ مُعَدٍّ لذلك؛ خوفًا من انتقال العدوى للأصحاء.





وقال الدكترو شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجوز دفن موتى فيروس كورونا في هذه التوابيت التي تحمي الميت، وتحفظ حُرمته، وتصون كرامته، كما أنها تحافظ على الموجودين وقت الدفن من انتقال العدوى، ولا يخرج هذا الدفن عن معناه الشرعي.



