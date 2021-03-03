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انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي السبب وراء اتخاذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر توقيع عقوبة مالية على محمود عبد المنعم كهربا إيقافه لمدة شهر.

وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء تغريم محمود كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه لمدة شهر لعدم الالتزام.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن محمود كهربا كان غاضبا عقب مباراة طلائع الجيش لعدم مشاركته بشكل أساسي فذهب موسيماني إليه لمصافحته عقب الفوز ولكن كهربا رفض مصافحة المدرب.

وأضاف المصدر بأن هذا التصرف من قبل كهربا تجاه موسيماني أغضب المدرب الجنوب إفريقي من اللاعب وأصابة بالصدمة وطالب مسؤولو الأهلي بضرورة معاقبة اللاعب.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط جمعهم من الفوز في مباراة والخسارة في مثلها.

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