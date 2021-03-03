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اتهامات للمدعي العام الأسترالي باغتصاب طفلة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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نفى المدعي العام الأسترالي"كريستيان بورتر"، وهو وزير في مجلس الوزراء، تهمة اغتصاب طفلة منذ أعوام.

وزعمت رسالة بُعث بها إلى رئيس الوزراء "سكوت موريسون" الأسبوع الماضي أن بورتر اغتصب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في عام 1988، وانتحرت المرأة العام الماضي.

وقال بورتر، 50 عامًا، "الأشياء التي قيلت لم تحدث، لم يحدث شيء في المزاعم التي نُشرت على الإطلاق".

وتناقلت وسائل الإعلام الأسترالية على نطاق واسع المزاعم الموجهة ضد وزير في الحكومة منذ يوم الجمعة الماضي، لكنها لم تكشف من قبل عن هويته.

كان بورتر مدعيًا عامًا سابقًا، ودخل البرلمان في عام 2013 وأصبح المدعي العام في عام 2017.

وبصفته كبير موظفي القانون في الدولة، فإنه يسيطر على واحدة من أرفع الحقائب الحكومية وهو مسؤول عن الشؤون القانونية والأمن القومي والعام.

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