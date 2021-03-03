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أول تعليق من مدرب شالكه الجديد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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يدرك ديميتريوس جراموزيس المهمة الشاقة التي يواجهها كمدرب لفريق شالكه، متذيل ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا)، لكنه مستعد لمواجهة التحدي.

وقال جراموزيس، خلال تقديمه رسميا لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء "إنني أتطلع حقا إلى المهمة وأعرف ما سأقوم به. أعرف ما الذي يجعل شالكه علامة، ومدى حب الناس لهذا النادي وما ندين به للنادي".

وأضاف جراموزيس "أرى شالكه بمثابة تحد كبير وأريد أن أنقل قوة هذا النادي إلى أرض الملعب مع اللاعبين".

وارتبط جراموزيس، مدرب فريق دارمشتات الألماني السابق، بتولي تدريب شالكه، ليحصل أخيرا على المنصب أمس الثلاثاء خلفا للسويسري كريستيان جروس، الذي تمت إقالته يوم الأحد الماضي برفقة عدد من مسؤولي النادي من بينهم يوخن شنايند، عضو مجلس الإدارة الرياضي.

يمتلك جراموزيس - 42 عاما - عقدا حتى عام 2022، ليكون خامس مدرب هذا الموسم لشالكه، الذي يبلغ رصيده تسع نقاط فقط من 23 مباراة عقب تحقيقه انتصارا وحيدا وستة تعادلات و16 خسارة، بفارق تسع نقاط خلف مراكز الأمان، وذلك قبل 11 مباراة متبقية على نهاية الموسم.

ويستعد جراموزيس لتسجيل ظهوره الأول مع شالكه خلال لقاء الفريق مع ماينز، صاحب المركز قبل الأخير، بعد غد الجمعة.

وقال جراموزيس "أستطيع أن أقول للاعبين أنهم يريدون بذل كل ما في وسعهم للفوز بالمباراة مساء الجمعة".

وأضاف مدرب شالكه الجديد "في الوقت القصير الذي أملكه مع اللاعبين، لن يكون من الممكن العمل على أي جزء من مباراتهم على نطاق واسع، لكنهم محترفون ويعرفون ما هو مطلوب منهم".

من جانبه، أطلق بيتر كنابل، الذي تمت ترقيته من رئيس أكاديمية شالكه إلى عضو مجلس إدارة شؤون الرياضة بالنادي، على جراموزيس لقب "الرجل المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب".

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