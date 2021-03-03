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بدرية طلبة تستعد لبروفات مسرحيتها "ريا وسكينة"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تستعد الفنانة بدرية طلبة لبروفات مسرحيتها "ريا وسكينة"، وأعلنت عن ذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "طلبة" قائله: "ولله الحمدوالشكر تعاقد منتج ومؤلف #مسرحية_ريا_وسكينة_تاني الاستاذ #مصطفي_سالم مع أحدي القنوات علي شراء مسرحية #ريا_وسكينة_تاني ويقوم بالتحضيرات لبدء البروفات بعد رجوعنا أنا وزميلي الجميل علاءمرسي من بيروت بعد تصوير المسلسل السورى البناية بطولة مجموعه من النجوم العرب النجم علاءمرسي أنضم مؤخرا لابطال المسرحية دعواتكم#معانا_يارب#ريا_وسكينة_تاني أخراج حسام الدين صلاح ديكو دكتور احمدعبدالعزيز استعراضات ميزو الحان حسن اش اش كلمات الاغاني اسلام خليل".


يذكر أن أخر أعمال الفنانة "بدرية طلبة":مسلسل"البرنس" الذى تم عرضه رمضان الماضي من بطولة محمد رمضان وروجينا ونور واحمد زاهر ورحاب الجمل ونجلاء بدر ومحمد علاء وإدوارد.

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